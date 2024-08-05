СМИ: Ушедшая в отставку премьер Бангладеш попросила убежище в Великобритании
5 августа 202415:35
Бывшая премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, ушедшая в отставку на фоне беспорядков, попросила убежище в Великобритании. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Hindu.
Источники утверждают, что Хасину сопровождает сестра, у которой уже есть британское гражданство.
Ранее командующий армией Бангладеш Вакер-Уз-Заман заявил, что после Хасины покинула свой пост, после чего вместе с сестрой улетела в Индию.
Также он отметил, что политические партии страны договорились сформировать временное правительство, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru