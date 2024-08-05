СМИ: Ушедшая в отставку премьер Бангладеш попросила убежище в Великобритании

Источники утверждают, что Хасину сопровождает сестра, у которой уже есть британское гражданство.

Ранее командующий армией Бангладеш Вакер-Уз-Заман заявил, что после Хасины покинула свой пост, после чего вместе с сестрой улетела в Индию.

Также он отметил, что политические партии страны договорились сформировать временное правительство, сообщает RT.

