Новости за ночь: Умер сын Никиты Хрущёва

Сын бывшего советского лидера Никиты Хрущёва Сергей скончался в США на 85-м году жизни. Об этом накануне сообщил друг семьи, экс-дипломат Марк Гаррисон, сообщил телеканал РЕН ТВ. Подробностей он не привёл.

Позже правнучка Никиты Хрущёва подтвердила эту информацию. По её словам, Сергей Хрущёв скончался в Крэнстоне, Род Айленд. Как известно, сын советского лидера с начала 19990-х годов жил в США, где преподавал.

Сергей Хрущёв — выпускник Московского энергетического института. Он занимался разработкой баллистических ракет в ОКБ Челомея, стал доктором технических наук. Впоследствии являлся заместителем гендиректора НПО «Электронмаш».

В январе в Москве умерла первая жена Сергея Хрущёва, Галина Шумова. Ей было 85 лет.

