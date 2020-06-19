Новости за ночь: Умер сын Никиты Хрущёва
Сын бывшего советского лидера Никиты Хрущёва Сергей скончался в США на 85-м году жизни. Об этом накануне сообщил друг семьи, экс-дипломат Марк Гаррисон, сообщил телеканал РЕН ТВ. Подробностей он не привёл.
Позже правнучка Никиты Хрущёва подтвердила эту информацию. По её словам, Сергей Хрущёв скончался в Крэнстоне, Род Айленд. Как известно, сын советского лидера с начала 19990-х годов жил в США, где преподавал.
Сергей Хрущёв — выпускник Московского энергетического института. Он занимался разработкой баллистических ракет в ОКБ Челомея, стал доктором технических наук. Впоследствии являлся заместителем гендиректора НПО «Электронмаш».
В январе в Москве умерла первая жена Сергея Хрущёва, Галина Шумова. Ей было 85 лет.
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