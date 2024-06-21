СМИ: У лайнера с россиянами на борту треснуло лобовое стекло в небе

У пассажирского лайнера, принадлежавшего российской авиакомпании, треснуло лобовое стекло во время полета. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

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Отмечается, что самолет Boeing 737 направлялся из Санкт-Петербурга в Минеральные воды 20 июня. Лайнер во время инцидента находился на подлете к Астрахани на высоте 11600 метров.

Экипаж самолета сообщил о случившемся диспетчерам и запросил снижение до 300 эшелона (9100 метров). Воздушное судно чуть более чем через час благополучно приземлилось в аэродроме назначения, лайнер временно отстранен от полетов для устранения неисправности.

Ранее сообщалось, что самолет австралийской авиакомпании Virgin Australia, совершавший рейс из Квинстауна в Мельбурн, совершил аварийную посадку в Новой Зеландии.

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ФОТО: РИА Новости
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