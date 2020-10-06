«Спартаку» пригрозили штрафом из-за заполняемости трибун
Московский «Спартаку» могут наказать за превышение количества зрителей на матче против питерского «Зенита», сообщает «Чемпионат».
Красно-белых заподозрили в том, что в матче 10-го тура чемпионата России, который прошёл 3 октября, на стадионе «Открытие Арена» присутствовало слишком много болельщиков, что означает несоблюдение санитарных норм в условиях пандемии COVID-19. В РПЛ сообщили, что посещаемость вызвала обеспокоенность у органов государственной власти и организаторы турнира находятся в контакте со «Спартаком» и РФС.
Согласно указу мэра Москвы, с 1 августа 2020 года на матчах Российской Премьер-Лиги стадионы можно заполнять до 50% от вместимости, а с 26 сентября также разрешено присутствие 5% болельщиков гостевой команды. Однако, с учётом социальной дистанции, количество зрителей сокращается ещё примерно в полтора раза. По официальным данным на матче «Спартак» - «Зенит» присутствовало 17 150 зрителей. Вместимость «Открытие Арены» 45 360 мест.
В пресс-службе «Спартака» отказались комментировать возможный штраф.
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