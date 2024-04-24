СМИ: Семь украинских дронов атаковали объекты ТЭК под Смоленском
Семь украинских беспилотников участвовали в атаке на топливно-энергетические объекты в Смоленской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Ранее глава региона Василий Анохин заявил о пожарах на объектах ТЭК в Смоленском и Ярцевском районах после атаки БПЛА. При этом в Минобороны сообщали, что ПВО сбила в Смоленской области один беспилотник, пишет RT.
«По уточненной информации, поступили сообщения о падении четырех украинских дронов в Смоленском районе и еще трех... в Ярцевском районе», — указал источник РИА Новости.
По словам собеседника агентства, у нефтебазы в Ярцевском районе также загорелся нежилой дом. Предварительно, никто не пострадал.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru