СМИ: Семь украинских дронов атаковали объекты ТЭК под Смоленском

Ранее глава региона Василий Анохин заявил о пожарах на объектах ТЭК в Смоленском и Ярцевском районах после атаки БПЛА. При этом в Минобороны сообщали, что ПВО сбила в Смоленской области один беспилотник, пишет RT.

«По уточненной информации, поступили сообщения о падении четырех украинских дронов в Смоленском районе и еще трех... в Ярцевском районе», — указал источник РИА Новости.

По словам собеседника агентства, у нефтебазы в Ярцевском районе также загорелся нежилой дом. Предварительно, никто не пострадал.

