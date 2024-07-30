Уголовное дело возбудили после нападения бродячих собак на ребенка в Хабаровском крае

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения бродячих собак на ребенка в городе Николаевске-на-Амуре Хабаровского края, сообщили в региональном управлении СК.

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В ходе расследования сотрудники СК выяснят, достаточные ли меры для обеспечения безопасности горожан от нападения беспризорных животных принимала администрация города. Уголовное дело возбуждено по статье за «халатность».

Информация о нападении собак на девочку появилась в соцсетях 29 июля. Прокуратура Николаевска-на-Амуре уже начала проверку по данному факту, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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