Уголовное дело возбудили после нападения бродячих собак на ребенка в Хабаровском крае

В ходе расследования сотрудники СК выяснят, достаточные ли меры для обеспечения безопасности горожан от нападения беспризорных животных принимала администрация города. Уголовное дело возбуждено по статье за «халатность».

Информация о нападении собак на девочку появилась в соцсетях 29 июля. Прокуратура Николаевска-на-Амуре уже начала проверку по данному факту, напоминает РЕН ТВ.

