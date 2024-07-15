СМИ: Пять человек погибли при взрыве газовых баллонов на стройке в Чечне

Пять человек погибли в результате взрыва газовых баллонов на строительной площадке в чеченском селе Башин-Кали, сообщает Telegram-канал 112.

В Японии семь человек пострадали из-за взрыва на судне

В результате инцидента также пострадали 26 человек. Тяжелых пострадавших везут в республиканскую больницу в Грозный.

По предварительной информации сдетонировали баллоны с газом. Разбор завалов на месте техногенной аварии продолжается.

Ранее в жилом доме в Стерлитамаке в одной из квартир произошел взрыв из-за утечки газа, один человек погиб, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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