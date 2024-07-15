СМИ: Пять человек погибли при взрыве газовых баллонов на стройке в Чечне
15 июля 202412:48
Пять человек погибли в результате взрыва газовых баллонов на строительной площадке в чеченском селе Башин-Кали, сообщает Telegram-канал 112.
В результате инцидента также пострадали 26 человек. Тяжелых пострадавших везут в республиканскую больницу в Грозный.
По предварительной информации сдетонировали баллоны с газом. Разбор завалов на месте техногенной аварии продолжается.
Ранее в жилом доме в Стерлитамаке в одной из квартир произошел взрыв из-за утечки газа, один человек погиб, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru