В Японии семь человек пострадали из-за взрыва на судне
Взрыв произошел на сухогрузе, пришвартованном у цементного завода на побережье префектуры Фукуока в Японии, пострадали не менее семи человек. Об этом сообщил телеканал NHK.
Что стало причиной ЧП, пока неизвестно. При взрыве три человека получили серьезные травмы, однако угрозы их жизням нет.
Как сообщило агентство Kyodo, после ЧП произошла утечка химических веществ на заводе, из-за нее пострадали еще несколько человек. На месте происшествия работают спасательные службы и полиция.
Ранее в Москве произошел взрыв в многоэтажном доме, пострадали три человека, напоминает РЕН ТВ.
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