СМИ: пропавшие с радаров в Красноярском крае вертолёты вышли на связь

Два вертолёта Robinson R44, ранее пропавшие с радаров в Красноярском крае, вышли на связ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

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По словам собеседника агентства, оба воздушных судна благополучно приземлились и о проблемах не докладывали.

Источник уточнил, что вертолёты могли отключить транспондеры, так иногда поступают в целях браконьерской ловли или охоты.

Ранее на поиски пропавших с радаров воздушных судов вылетел вертолёт Ми-8 регионального координационного поисково-спасательного центра.

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ФОТО: вертолет
ТЕГИ:ПроисшествияВертолётКрасноярский Край
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