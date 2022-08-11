Сразу два вертолёта с туристами пропали в Красноярском крае

Сразу два частных вертолёта Robinson R44 с туристами исчезли в Красноярском крае. Сначала на связь перестала выходить винтокрылая машина, летевшая по маршруту Норильск - Путоранский государственный природный заповедник.

Затем стало известно, что пропал контакт с другим таким же веротолётом. Причём оба они принадлежат местной туристической компании, уточнили в экстренных службах.

Поиски пропавших машин начал вертолет Ми-8 регионального координационного поисково-спасательного центра. По предварительным данным, на борту вертолётов находились туристы, которые собирались посетить плато Путорана.

