Вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку на Камчатке

Вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку в районе реки Налычево Камчатского края, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

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В сообщении говорится, что инцидент произошёл на территории природного парка «Налычево».

«Предварительно установлено, что 4 августа 2022 года воздушное судно Ми-2 совершило жёсткую посадку при заходе на посадочную площадку Налычево (территория природного парка «Налычево»)», - уточнили в ведомстве.

На борту вертолёта находился один член экипажа, он не пострадал, сообщает РЕН ТВ. Проводится проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее в Грузии восемь человек погибли в результате крушения спасательного вертолёта, разбившегося в горах Гудаури, сообщает RT.

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Фото: arh.sledcom.ru
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