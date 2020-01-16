На проекте «Дом-2» умер мужчина

Оператору телепроекта «Дом-2» стало плохо во время съемок участников шоу, сообщает телеканал РЕН ТВ.

36-летнему мужчине вызвали «скорую», но спасти жизнь не удалось. В материале отмечается, что предварительной причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Это не первый несчастный случай на телепроекте. В январе 2012 года при взрыве на съемочной площадке «Дома-2» пострадал рабочий проекта. Взрыв произошел при попытке открыть флягу, которую кто-то принес в бытовку, отмечает «Свободная пресса». Пострадавший лишился рук и теперь живет с протезами.

