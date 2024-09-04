СМИ: Число погибших при стрельбе в школе в Джорджии выросло до четырех

Число жертв стрельбы в одной из школ штата Джорджия в США возросло до четырех человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В сообщении уточняется, что, по предварительным данным, не менее четырех человек погибли, а около 30 были ранены в ходе инцидента в школе, расположенной в Джорджии.