СМИ: Число погибших при стрельбе в школе в Джорджии выросло до четырех
Число жертв стрельбы в одной из школ штата Джорджия в США возросло до четырех человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В сообщении уточняется, что, по предварительным данным, не менее четырех человек погибли, а около 30 были ранены в ходе инцидента в школе, расположенной в Джорджии.
Бюро расследований штата Джорджия ранее подтвердило задержание подозреваемого, причастного к нападению.
Стрельба произошла в городе Уиндер, население которого составляет около 18 тыс. человек по данным переписи 2020 года. Apalachee High School, где произошла стрельба, входит в школьный округ Барроу, занимающий 24-е место по величине в штате. В школе обучаются 1,932 ученика, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru