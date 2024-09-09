СМИ: Пенсионера унесло в море в Краснодарском крае
9 сентября 202415:40
Пожилого россиянина на самодельном плоту унесло в открытое море сильным ветром в Туапсе (Краснодарский край). Об этом сообщил Telegram-канал «Кубань-СПАС».
Отмечается, что сообщение о случившемся поступило местным спасателям. Пенсионера нашли в пяти километрах от берега, недалеко от курортного поселка Джубга.
Спасатели сумели обнаружить мужчину до захода солнца. Сейчас его жизнь и здоровье вне опасности.
Ранее двух подростков на сапбордах унесло на середину озера Касарги в Челябинской области.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Москве ограбили квартиру театрального режиссера Энтина
- Глава Минспорта РФ Дегтярев предложил Азербайджану вступить в КХЛ
- СМИ: Задержан мужчина, установивший видеонаблюдение за квартирантками в Москве
- Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Пермском крае
- В горах Крыма мотоциклист сорвался с обрыва высотой 100 метров и погиб
- В России розничные продажи игристых вин стали рекордными этим летом
- Подростки подожгли тепловоз за вознаграждение в Кемеровской области
- Нуланд: Украина отказалась от Стамбульских соглашений после консультаций с США
- Уголовное дело возбудили по факту крушения АН-2 в Подмосковье
- СМИ: Чиновники США боятся проникновения китайских агентов в Microsoft
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru