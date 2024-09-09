СМИ: Пенсионера унесло в море в Краснодарском крае

Пожилого россиянина на самодельном плоту унесло в открытое море сильным ветром в Туапсе (Краснодарский край). Об этом сообщил Telegram-канал «Кубань-СПАС».

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Отмечается, что сообщение о случившемся поступило местным спасателям. Пенсионера нашли в пяти километрах от берега, недалеко от курортного поселка Джубга.

Спасатели сумели обнаружить мужчину до захода солнца. Сейчас его жизнь и здоровье вне опасности.

Ранее двух подростков на сапбордах унесло на середину озера Касарги в Челябинской области.

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ФОТО: t.me/DKTiP_SochiAdm
ТЕГИ:Краснодарский КрайПроисшествияЧёрное Море

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