СМИ: Пенсионера унесло в море в Краснодарском крае

Отмечается, что сообщение о случившемся поступило местным спасателям. Пенсионера нашли в пяти километрах от берега, недалеко от курортного поселка Джубга.

Спасатели сумели обнаружить мужчину до захода солнца. Сейчас его жизнь и здоровье вне опасности.

Ранее двух подростков на сапбордах унесло на середину озера Касарги в Челябинской области.

