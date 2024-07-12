МЧС: Двух подростков на сапбордах унесло на середину озера Касарги

По информации ведомства, тревогу забили родственники, когда мальчики долго не возвращались на берег.

В МЧС рассказали, что на берегу отдыхал пожарный Сергей Шкуро, который и поспешил вместе со своим коллегой на помощь дрейфующим подросткам. Надев спасжилет на второго подростка, они доставили мальчиков на берег.

Ранее трех рыбаков унесло на лодке в открытое море на Сахалине, напоминает «Радиоточка НСН».

