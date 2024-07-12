МЧС: Двух подростков на сапбордах унесло на середину озера Касарги

Двух подростков на сапбордах унесло на середину озера Касарги в Челябинской области, сообщили в МЧС России.

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По информации ведомства, тревогу забили родственники, когда мальчики долго не возвращались на берег.

В МЧС рассказали, что на берегу отдыхал пожарный Сергей Шкуро, который и поспешил вместе со своим коллегой на помощь дрейфующим подросткам. Надев спасжилет на второго подростка, они доставили мальчиков на берег.

Ранее трех рыбаков унесло на лодке в открытое море на Сахалине, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Челябинская ОбластьМЧС РФ

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