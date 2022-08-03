СМИ: один человек погиб при пожаре на подмосковном складе Ozon
3 августа 202216:46
Один человек погиб при крупном пожаре на складе компании Ozon в подмосковной Истре, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Собеседник агентства добавил, что ещё 13 человек пострадали, в основном у них ожоги конечностей и дыхательных путей различной степени.
Ранее в компании Ozon уточнили, что возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра. По данным МЧС, площадь пожара составляет 35 тысяч квадратных метров.
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3 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru