СМИ: один человек погиб при пожаре на подмосковном складе Ozon

Один человек погиб при крупном пожаре на складе компании Ozon в подмосковной Истре, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Покупатели и продавцы получат компенсацию за сгоревшие на складе Ozon товары

Собеседник агентства добавил, что ещё 13 человек пострадали, в основном у них ожоги конечностей и дыхательных путей различной степени.

Ранее в компании Ozon уточнили, что возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра. По данным МЧС, площадь пожара составляет 35 тысяч квадратных метров.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогибшиеМосковская ОбластьПожар
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