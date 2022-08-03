СМИ: один человек погиб при пожаре на подмосковном складе Ozon

Собеседник агентства добавил, что ещё 13 человек пострадали, в основном у них ожоги конечностей и дыхательных путей различной степени.

Ранее в компании Ozon уточнили, что возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра. По данным МЧС, площадь пожара составляет 35 тысяч квадратных метров.