СМИ: Немецкие медики не торопились вывозить Навального

Известно, что 21 августа самолет с немецкими специалистами приземлился в аэропорту в 12.10, немецкие врачи осмотрели пациента лишь после визита омских коллег в гостиницу, в которой иностранные медики провели несколько часов. Несмотря на то, что российские врачи разрешили транспортировку Навального в 20.30, а его родственники письменно подтвердили свое желание по поводу отправки в Германию в 23.00, германская сторона приняла решение вылететь в Берлин только в 8.00 утра следующего дня, 22 августа, передает Ura.ru.

Ранее сегодня западные СМИ написали о сходстве отравления Навального и болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который пострадал в Болгарии в 2015 году.



