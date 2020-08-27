СМИ: Немецкие медики не торопились вывозить Навального

Немецкие врачи не торопились перевозить Алексея Навального в клинику Германии из Омска. Хронологию событий изложила газета «Коммерсант».

Издание отмечает, что между прилетом иностранных медиков в Омск и транспортировкой оппозиционного политика в Берлин прошли почти сутки.

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Известно, что 21 августа самолет с немецкими специалистами приземлился в аэропорту в 12.10, немецкие врачи осмотрели пациента лишь после визита омских коллег в гостиницу, в которой иностранные медики провели несколько часов. Несмотря на то, что российские врачи разрешили транспортировку Навального в 20.30, а его родственники письменно подтвердили свое желание по поводу отправки в Германию в 23.00, германская сторона приняла решение вылететь в Берлин только в 8.00 утра следующего дня, 22 августа, передает Ura.ru.

Ранее сегодня западные СМИ написали о сходстве отравления Навального и болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который пострадал в Болгарии в 2015 году.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей Навальный
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