СМИ: Марат Башаров оказался под угрозой ареста из-за неоплаченных штрафов
Телеведущего и актера Марата Башарова могут арестовать на срок до 15 суток из-за множества неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. Об этом заявила адвокат Ольга Власова в интервью Telegram-каналу «Звездач».
Альтернативой для «звездного» нарушителя могут стать принудительные работы, заявила юрист. По ее словам, злостное нежелание оплачивать штрафы подразумевает «привлечение в ход судебных приставов и судебной волокиты».
Ранее руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев заявил, что возможность оплатить штраф за неоплаченную парковку со скидкой не предоставляется столичным водителям из-за властей Москвы.
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