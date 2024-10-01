СМИ: Марат Башаров оказался под угрозой ареста из-за неоплаченных штрафов

Телеведущего и актера Марата Башарова могут арестовать на срок до 15 суток из-за множества неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. Об этом заявила адвокат Ольга Власова в интервью Telegram-каналу «Звездач».

Дзюба оплатил почти все скопившиеся штрафы ГИБДД

Альтернативой для «звездного» нарушителя могут стать принудительные работы, заявила юрист. По ее словам, злостное нежелание оплачивать штрафы подразумевает «привлечение в ход судебных приставов и судебной волокиты».

Ранее руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев заявил, что возможность оплатить штраф за неоплаченную парковку со скидкой не предоставляется столичным водителям из-за властей Москвы.

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ФОТО: РИА Новости
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