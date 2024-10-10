СМИ: Ливанова ввели в медикаментозную кому
10 октября 202410:12
В связи с ухудшением состояния врачи ввели народного артиста РСФСР Василия Ливанова в медикаментозную кому, сообщил Telegram-канал Mash.
По мнению медиков, эта мера поможет организму актера восстановиться и избежать отека мозга. Также сообщается о скоплении жидкости в головном мозге артиста и кислородном голодании. Обследование также выявило признаки онкологии.
Ранее сообщалось, что у Ливанова остановилось сердце во время операции.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru