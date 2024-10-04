СМИ: Израиль сбросил на штаб «Хезболлы» 73 тонны взрывчатки

Израильские войска сбросили на штаб в районе Дахия, где предположительно находился глава «Хезболлы» Хашем Сафиеддин (преемник ликвидированного Хасана Насраллы), 73 тонны взрывчатки в ночь на 4 октября. Об этом сообщил портал Ynet.

В результате удара ВВС Израиля в Дамаске погиб зять лидера «Хезболлы»

Отмечается, что бомбы были сброшены с израильских самолетов ВВС. О результатах обстрела позиций шиитского движения не сообщается.

Ранее начальник Генштаба Израиля Герци Халеви заявил, что командование армией нацелено на разрушение всей инфраструктуры «Хезболлы» и ликвидацию ее членов.

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ФОТО: ZUMA / ТАСС
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