СМИ: Экипаж разбившегося под Хабаровском Ан-26, по предварительным данным, погиб
Экипаж самолета Ан-26, который потерпел крушение в Хабаровском крае, по предварительным данным, погиб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Ранее стало известно, что в Хабаровском крае были обнаружены обломки пропавшего накануне самолета Ан-26. Они найдены недалеко от поселка Корфовского на территории Большехехцирского заповедника. В региональном главке МЧС отметили, что судьба экипажа Ан-26 пока неизвестна, поскольку самолет разбился в труднодоступной местности. К месту падения авиасудна выдвинулась наземная группировка спасателей.
При этом, в региональном управлении МЧС заявили, что в поисковых мероприятиях задействованы почти 140 человек и 35 единиц техники, в том числе от МЧС России — 83 человека и 20 единиц техники, пишет RT.
Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском накануне, 22 сентября. Воздушное судно проводило технический полет в 40 километрах от города и внезапно перестало выходить на связь. По предварительным данным, на борту находится экипаж из шести человек.
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