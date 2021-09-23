СМИ: Экипаж разбившегося под Хабаровском Ан-26, по предварительным данным, погиб

Экипаж самолета Ан-26, который потерпел крушение в Хабаровском крае, по предварительным данным, погиб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее стало известно, что в Хабаровском крае были обнаружены обломки пропавшего накануне самолета Ан-26. Они найдены недалеко от поселка Корфовского на территории Большехехцирского заповедника. В региональном главке МЧС отметили, что судьба экипажа Ан-26 пока неизвестна, поскольку самолет разбился в труднодоступной местности. К месту падения авиасудна выдвинулась наземная группировка спасателей.