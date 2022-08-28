СМИ: Два туриста погибли в ДТП с автобусом в Турции

Минимум два туриста погибли и 45 пострадали в аварии с туристическим автобусом, которая произошла в провинции Бурса Турции.

Число погибших в автоаварии в Турции возросло до 19

Известно, что автобус съехал с трассы Инегёль — Доманич.

Пострадавших и раненых туристов госпитализировали. Пока данных об их гражданстве нет, сообщает RT.

Ранее в ДТП с автобусом в Турции пострадали 25 человек. Об этом сообщают местные издания.

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Фото: telegram.org
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