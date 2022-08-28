СМИ: Два туриста погибли в ДТП с автобусом в Турции
28 августа 202210:32
Минимум два туриста погибли и 45 пострадали в аварии с туристическим автобусом, которая произошла в провинции Бурса Турции.
Известно, что автобус съехал с трассы Инегёль — Доманич.
Пострадавших и раненых туристов госпитализировали. Пока данных об их гражданстве нет, сообщает RT.
Ранее в ДТП с автобусом в Турции пострадали 25 человек. Об этом сообщают местные издания.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,4 млн+47 093 / сут.
Умерли
384 тыс.+90 / сут.
Выздоровели
18,5 млн+32 641 / сут.
- СМИ: Два туриста погибли в ДТП с автобусом в Турции
- В Венгрии отказались вводить новые антироссийские санкции
- В Москве сохраняется запах гари
- СМИ: Россия может прекратить поставки газа Евросоюзу на год
- Борисов: российская орбитальная станция может быть переименована после завершения проектирования
- СМИ: корабли США зашли в Тайваньский пролив
- В Иркутской области опрокинулся автобус с 40 пассажирами
- Центр Гамалеи: летальность от коронавируса снизилась и находится на уровне 0,33%
- СМИ: в Британии готовятся к беспорядкам из-за подорожания электроэнергии
- Аналитик объяснил, как нужно использовать юань
27 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru