СМИ: Два человека пострадали во время взрыва на нефтяном месторождении в Тюменской области

На Радонежском нефтяном месторождении в Тюменской области произошел взрыв, два человека пострадали. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По его данным, возгорание на месторождении произошло вечером 18 февраля во время ремонта оборудования. На территории предприятия произошел ГНВП (непредвиденный выброс смеси газа, нефти и воды на поверхность), после чего вспыхнул пожар.

СМИ: Троих туристов накрыло лавиной в горах Карачаево-Черкессии

Пострадавшие в результате происшествия двое сотрудников находятся в тяжёлом состоянии.

Возгорание ликвидировали, но из-за взрыва работа 23 скважин приостановлена.

Ранее сообщалось, что один рабочий погиб, еще один пострадал из-за утечки аммиака на предприятии АО «Апатит», входящим в группу «Фосагро», в Балакове Саратовской области.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ВзрывТюмень

Горячие новости

Все новости

партнеры