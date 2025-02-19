СМИ: Два человека пострадали во время взрыва на нефтяном месторождении в Тюменской области

На Радонежском нефтяном месторождении в Тюменской области произошел взрыв, два человека пострадали. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По его данным, возгорание на месторождении произошло вечером 18 февраля во время ремонта оборудования. На территории предприятия произошел ГНВП (непредвиденный выброс смеси газа, нефти и воды на поверхность), после чего вспыхнул пожар.