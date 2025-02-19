СМИ: Два человека пострадали во время взрыва на нефтяном месторождении в Тюменской области
На Радонежском нефтяном месторождении в Тюменской области произошел взрыв, два человека пострадали. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По его данным, возгорание на месторождении произошло вечером 18 февраля во время ремонта оборудования. На территории предприятия произошел ГНВП (непредвиденный выброс смеси газа, нефти и воды на поверхность), после чего вспыхнул пожар.
Пострадавшие в результате происшествия двое сотрудников находятся в тяжёлом состоянии.
Возгорание ликвидировали, но из-за взрыва работа 23 скважин приостановлена.
Ранее сообщалось, что один рабочий погиб, еще один пострадал из-за утечки аммиака на предприятии АО «Апатит», входящим в группу «Фосагро», в Балакове Саратовской области.
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