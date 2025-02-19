СМИ: Троих туристов накрыло лавиной в горах Карачаево-Черкессии

В результате схода лавины в Зеленчукском районе неподалёку от Софийского ущелья на Архызе трое туристов оказались по завалами снега, сообщил Telegram-канал SHOT.

Девушка погибла после попадания под лавину на эко-тропе в Красной Поляне

Речь идет о туристах, которые двигались в составе организованной группы из 15 человек.

По данным Telegram-канала, один из них смог выбраться, его осматривают медики. Сейчас идут поиски ещё двоих человек.

Ранее специалисты зафиксировали более 100 землетрясений за сутки на камчатском вулкане Безымянный, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/rosakhutoralerts
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