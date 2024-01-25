В Кемерово взрослые и ребенок пострадали при наезде иномарки на остановку

По данным полиции, инцидент произошёл на проспекте Ленина. Находившийся за рулём иномарки 20-летний студент одного из кузбасских вузов не справился с управлением и влетел в остановочный павильон, где находились пешеходы.

«В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили две женщины в возрасте 42 и 60 лет, а также двухлетний ребёнок... все они госпитализированы», - отметили в МВД.

Уточняется, что водителя доставили в отдел полиции, где в отношении него было составлено несколько административных протоколов, в том числе, за отсутствие ОСАГО и незаконную установку на автомобиль газового оборудования.

Ранее сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали водителя городского автобуса, который выехал на тротуар и сбил пять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

