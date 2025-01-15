СМИ: Число умерших от поддельного алкоголя в Стамбуле возросло до 19 человек

Количество умерших в этом году от употребления поддельного алкоголя в Стамбуле увеличилось до 19 человек, сообщил телеканал NTV.

В Стамбуле произошло массовое отравление поддельным алкоголем

Согласно данным, в больницы были госпитализированы 46 человек, которые отравились алкоголем. Отмечается, что среди погибших есть иностранцы.

Ранее сообщалось о гибели 11 человек, в том числе иностранцев. Полиция задержала в Стамбуле двоих граждан Туркмении, которые подозреваются в причастности к производству контрафактного алкоголя. По факту ЧП завели уголовное дело, в том числе по статье «попытка умышленного убийства», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
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