СМИ: Число умерших от поддельного алкоголя в Стамбуле возросло до 19 человек

Согласно данным, в больницы были госпитализированы 46 человек, которые отравились алкоголем. Отмечается, что среди погибших есть иностранцы.

Ранее сообщалось о гибели 11 человек, в том числе иностранцев. Полиция задержала в Стамбуле двоих граждан Туркмении, которые подозреваются в причастности к производству контрафактного алкоголя. По факту ЧП завели уголовное дело, в том числе по статье «попытка умышленного убийства», передает «Радиоточка НСН».

