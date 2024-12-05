В Стамбуле произошло массовое отравление поддельным алкоголем
5 декабря 202417:08
Массовое отравление контрафактным алкоголем произошло в Стамбуле, сообщает Haber Turk.
По данным издания, 22 человека скончались, ещё 24 госпитализированы. Случаи отравления были зафиксированным медиками в восьми районах города. По предварительным данным, правоохранители уже задержали 10 подозреваемых по этому делу. Ведется расследование.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru