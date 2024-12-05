В Стамбуле произошло массовое отравление поддельным алкоголем

По данным издания, 22 человека скончались, ещё 24 госпитализированы. Случаи отравления были зафиксированным медиками в восьми районах города. По предварительным данным, правоохранители уже задержали 10 подозреваемых по этому делу. Ведется расследование.

Ранее стало известно, что Таиланд лидирует среди стран, где россияне чаще всего обращались за медпомощью, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



