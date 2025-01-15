СМИ: В Стамбуле от отравления поддельным алкоголем скончались 11 человек

В Стамбуле 11 человек скончались из-за отравления поддельным алкоголем, сообщает агентство Anadolu.

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За сутки в медицинские учреждения города обратилось 38 человек, которые жаловались на отравление. Большая часть пострадавших – иностранцы.

В декабре в Стамбуле также произошло массовое отравление контрафактным алкоголем. Тогда 22 человека скончались, ещё 24 госпитализированы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma \ ТАСС
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