МЧС: Два вертолета отправили на тушение пожара во Фрязино

Площадь пожара в подмосковном Фрязино увеличилась до 4,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Пожар произошел в административном здании во Фрязино

В ведомстве указали, что на борьбу с огнём были отправлены два вертолёта Ка-32 Московского авиационного центра.

«Более 100 специалистов и 40 единиц техники работают на пожаре во Фрязино», - отметили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что при пожаре в подмосковном Фрязино погибли два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ПроисшествиеМЧС РФПожарПодмосковьеМосковская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры