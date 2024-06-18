Губернатор Голубев: Рисков распространения пожара в Азове нет

Ранее стало известно, что в Азове из-за атаки беспилотников загорелись резервуары с нефтепродуктами, напоминает РЕН ТВ. Согласно данным МЧС, огонь распространился на площади 5 тысяч куб. м.

«По состоянию на 07:00 в тушении пожара... задействованы 208 человек и 39 единиц техники, 1 пожарный поезд», — написал губернатор в Telegram-канале.

По словам Голубева, специалисты Роспотребнадзора следят за состоянием окружающей среды. Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано, отмечает 360.ru.

