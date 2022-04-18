Во время сплава в Свердловской области пропали туристы

Во время сплава по реке в Свердловской области пропала группа туристов из восьми человек. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

В ведомстве рассказали, что в ночь на понедельник 18 апреля в экстренные службы поступило сообщение о том, что туристическая группа, которая передвигалась по маршруту по рекам Большой Шишим и Чусовая, не вышла к месту сбора, где их ожидал автомобиль, в назначенное время.

По данным источника, к месту запланированного сбора были отправлены сотрудники полиции и оперативная группа десятого поисково-спасательного отряда Первоуральска, но следов туристов обнаружено не было.

Пропавшие в Сибири туристы вышли на связь

Отмечается, что группа не регистрировалась в МЧС, в связи с чем ее пропажа была обнаружена с задержкой. В то же время поиски туристов осложняет отсутствие точных данных об их маршруте.

Сейчас спасатели исследуют реки и прибрежные территории, по которым могли передвигаться пропавшие туристы. Всего в поисковой операции задействованы 22 человека и десять единиц спецтехники.

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