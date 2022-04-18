Во время сплава в Свердловской области пропали туристы

Во время сплава по реке в Свердловской области пропала группа туристов из восьми человек. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

В ведомстве рассказали, что в ночь на понедельник 18 апреля в экстренные службы поступило сообщение о том, что туристическая группа, которая передвигалась по маршруту по рекам Большой Шишим и Чусовая, не вышла к месту сбора, где их ожидал автомобиль, в назначенное время.

По данным источника, к месту запланированного сбора были отправлены сотрудники полиции и оперативная группа десятого поисково-спасательного отряда Первоуральска, но следов туристов обнаружено не было.