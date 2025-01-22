Беспилотник ВСУ попытался атаковать Курскую область

В оборонном ведомстве уточнили, что беспилотник ВСУ был сбит приблизительно в 14:50 по местному времени (совпадает с московским). Другой информации о произошедшем нет.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ за сутки потеряли на курском направлении свыше 390 военнослужащих.

