Беспилотник ВСУ попытался атаковать Курскую область
22 января 202517:39
Российские системы ПВО уничтожили украинский дрон в небе над Курской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.
В оборонном ведомстве уточнили, что беспилотник ВСУ был сбит приблизительно в 14:50 по местному времени (совпадает с московским). Другой информации о произошедшем нет.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ за сутки потеряли на курском направлении свыше 390 военнослужащих.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru