Следствие попросило продлить арест историку-расчленителю Соколову

23 декабря 201911:20

Следствие выступило с ходатайством о продлении срока ареста экс-доценту СПбГУ Олегу Соколову (на фото в каске - НСН), который обвиняется в убийстве и расчленении своей сожительницы.

Адвокат доцента Соколова: Я работаю бесплатно!

Как заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова, следствие просит продлить срок ареста до 9 апреля 2020 года. Суд рассмотрит этот вопрос на заседании во вторник, 24 декабря.

Ранее адвокаты Соколова заявили, что проверка Соколова не вменяемость будет завершена до конца уходящего года, сообщает RT.

Напомним, историк обвиняется в убийстве своей 24-летней сожительницы Анастасии Ещенко в ночь на 8 ноября. Затем, по версии следствия, он расчленил девушку и пытался утопить часть останков в реке Мойке.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости/Александр Гальперин
ТЕГИ:УбийствоСудАресты