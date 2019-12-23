Следствие попросило продлить арест историку-расчленителю Соколову

Как заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова, следствие просит продлить срок ареста до 9 апреля 2020 года. Суд рассмотрит этот вопрос на заседании во вторник, 24 декабря.

Ранее адвокаты Соколова заявили, что проверка Соколова не вменяемость будет завершена до конца уходящего года, сообщает RT.

Напомним, историк обвиняется в убийстве своей 24-летней сожительницы Анастасии Ещенко в ночь на 8 ноября. Затем, по версии следствия, он расчленил девушку и пытался утопить часть останков в реке Мойке.

