Летевший из Тбилиси в Санкт-Петербург самолет совершил аварийную посадку

Самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Тбилиси — Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту назначения. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

Летевший из Москвы в Сочи самолет совершил аварийную посадку в Саратове

Как говорится в сообщении, предварительная причина — технические проблемы с двигателем. Воздушное судно принадлежит авиакомпании “Азимут”.

Ранее летевший из Москвы в Сочи самолет совершил аварийную посадку в Саратове, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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