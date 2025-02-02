Летевший из Тбилиси в Санкт-Петербург самолет совершил аварийную посадку
2 февраля 202520:58
Самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Тбилиси — Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту назначения. Об этом сообщает Telegram-канал "112".
Как говорится в сообщении, предварительная причина — технические проблемы с двигателем. Воздушное судно принадлежит авиакомпании “Азимут”.
Ранее летевший из Москвы в Сочи самолет совершил аварийную посадку в Саратове, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru