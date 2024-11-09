СК возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в девятиэтажке в Пятигорске
Жителям поврежденных в результате взрыва газа и пожара квартир в девятиэтажке Пятигорска предоставят места для временного размещения, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.
В МЧС по Ставропольскому краю сообщили, что взрыв повредил более 20 квартир.
Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями об оказании небезопасных услуг, повлекшем по неосторожности смерть человека, и об умышленном уничтожении или повреждении имущества.
По последним данным в результате инцидента пострадали четыре человека, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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