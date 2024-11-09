СК возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в девятиэтажке в Пятигорске

В МЧС по Ставропольскому краю сообщили, что взрыв повредил более 20 квартир.

Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями об оказании небезопасных услуг, повлекшем по неосторожности смерть человека, и об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

По последним данным в результате инцидента пострадали четыре человека, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

