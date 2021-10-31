СК сообщил о подробностях убийства двух девочек в Туве

Девочки девяти и 14 лет, убитые в столице Тувы Кызыле, являются родными сестрами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк СК.

«Они были родными сестрами», - заявил собеседник агентства.

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По данным следователей, у родителей есть еще одна дочь девятилетнего возраста.

Сообщается, что подозреваемый в убийстве детей 23-летний уроженец Тес-Хемского района Республики Тыва ранее привлекался к ответственности по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и угоне. Отмечается, что характер травм, нанесенных детям, следствие не раскрывает.

В отношении задержанного возбуждено уголовного дела об убийстве двух лиц (п.п. «а, в» части 2 статьи 105 УК РФ), сообщают в пресс-службе регионального главка СК.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Тувы задержали молодого человека по подозрению в убийстве двух несовершеннолетних сестёр.

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:ТуваДевочкаУбийствоЗадержание
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