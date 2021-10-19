Психолог напомнила о правилах безопасности для детей на улицах
Детям нужно с дошкольного возраста объяснять опасность взаимодействия с незнакомыми людьми на улице. Об этом рассказала детский психолог Наталья Наумова.
Специалист отметила, что маленьких детей нужно обучать в игровой форме, задавать им вопросы, но не пугать. По словам Наумовой, у малыша должна быть отработанная последовательность действий. Психолог посоветовала родителям научить детей фразе «сейчас я спрошу у родителей разрешения».
«Как только незнакомец слышит, что рядом родители и что ребёнок к ним побежит, он, как правило, исчезает. Важно ребёнку сообщить, что чужие люди, как правило, обманывают. Когда говорят, что там собачка или щеночек, то, как правило, этого там не будет», - рассказала психолог NEWS.ru.
При этом Наумова напомнила, что дети постарше тоже могут поверить незнакомцам, поэтому и с ними необходимо проводить подобные беседы. По словам психолога, ребёнку, находящемуся на улице одному, следует обратиться к любым взрослым людям, которые находятся рядом с ним. «Просто в толпу сказать: "Мама, папа можно мне с этим человеком пойти?" Если человек с плохими намерениями, то он исчезнет, убежит», - заявила детский психолог.
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