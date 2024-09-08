СК собирается объявить иноагента Моргенштерна в розыск
Следственный комитет рассматривает вопрос об объявлении российского рэпера Моргенштерна (признан иноагентом) в розыск. Об этом сообщает Telegram-канал столичного СК.
8 сентября против него было возбуждено уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Известно, что знаменитость долгое время не маркировала публикации в своих социальных сетях, как этого требует законодательство об иностранных агентах.
Минимальным наказанием по этой статье является штраф до 300 тысяч рублей. Максимальное составляет до двух лет лишения свободы.
Моргенштерн прославился в 2017 году, когда выкладывал на YouTube свои пародии на популярных певцов. В 2018 году он отказался от такого формата и стал выпускать собственную музыку. Рэпер также занимается ресторанным бизнесом.
Он был признан иноагентом еще в мае 2022 года. Моргенштерн проживает за границей, в частности в ОАЭ. В том числе у него есть гражданство Израиля. При этом рэпер часто нелицеприятно высказывается о России.
Ранее «Известия» сообщили, что правоохранительные органы объявили в розыск блогера Яна Матвеева (признан иноагентом) по уголовной статье.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru