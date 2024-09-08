СК собирается объявить иноагента Моргенштерна в розыск

Следственный комитет рассматривает вопрос об объявлении российского рэпера Моргенштерна (признан иноагентом) в розыск. Об этом сообщает Telegram-канал столичного СК.

8 сентября против него было возбуждено уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Известно, что знаменитость долгое время не маркировала публикации в своих социальных сетях, как этого требует законодательство об иностранных агентах.

Минимальным наказанием по этой статье является штраф до 300 тысяч рублей. Максимальное составляет до двух лет лишения свободы.

Моргенштерн прославился в 2017 году, когда выкладывал на YouTube свои пародии на популярных певцов. В 2018 году он отказался от такого формата и стал выпускать собственную музыку. Рэпер также занимается ресторанным бизнесом.