СК раскрыл подробности дела против начальника полиции Долгопрудного
Глава полиции Долгопрудного Карен Севикян за взятки организовал канал переправки граждан Индии в Мексику через Шереметьево, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
В сообщении говорится, что уголовное дело по нескольким статьям было возбуждено не только в отношении полицейского - фигурантами стали военнослужащий войсковой части капитан Андрей Левин и гражданин Максим Тарбеев, все они задержаны.
По данным следствия, в начале ноября Севикян, Левин и Тарбеев организовали доставку в Шереметьево и последующий незаконный перелёт в Мексику двух граждан Индии. Затем они предприняли попытку незаконного международного транзита ещё пяти граждан Индия, однако иностранев задержали во время паспортного контроля.
Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области заявили, что Севикян отстранен от исполнения служебных обязанностей, проводится проверка. Если его вина будет доказана, то он будет уволет из органов по отрицательным мотивам и привлекут к ответственности в соответствии с законодательством.
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