Система ПВО сработала над Белгородской области

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. Оперативные службы уточняют, есть ли какие-либо последствия на земле, добавил губернатор.

Накануне Гладков в своём Telegram-канале заявил, что в результате атаки украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) есть жертвы среди гражданского населения.



Ранее белгородский губернатор после атаки диверсантов заявил о вопросах к Минобороны РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

