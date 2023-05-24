Система ПВО сработала над Белгородской области

Система ПВО сработала над Валуйским городским округом Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Пожилая женщина пострадала в результате обстрела погранперехода в Белгородской области

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. Оперативные службы уточняют, есть ли какие-либо последствия на земле, добавил губернатор.

Накануне Гладков в своём Telegram-канале заявил, что в результате атаки украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) есть жертвы среди гражданского населения.

Ранее белгородский губернатор после атаки диверсантов заявил о вопросах к Минобороны РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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