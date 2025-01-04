Над пятью российскими регионами сбили 16 беспилотников ВСУ
4 января 202507:28
Шестнадцать украинских беспилотников уничтожили в течение ночи над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.
В ведомстве отметили, что БПЛА сбили средства ПВО.
«Десять БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, три – над территорией Смоленской области», —говорится в заявлении Минобороны.
Также по одному БПЛА сбили над Белгородской, Псковской, Ленинградской областями.
Ранее глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что над регионом были уничтожены четыре беспилотника самолетного типа.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru