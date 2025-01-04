Над пятью российскими регионами сбили 16 беспилотников ВСУ

Шестнадцать украинских беспилотников уничтожили в течение ночи над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.

В ведомстве отметили, что БПЛА сбили средства ПВО.

«Десять БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, три – над территорией Смоленской области», —говорится в заявлении Минобороны.

Также по одному БПЛА сбили над Белгородской, Псковской, Ленинградской областями.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что над регионом были уничтожены четыре беспилотника самолетного типа.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:РегионыПВОБеспилотникиМинобороны

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