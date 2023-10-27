ПВО перехватила еще один беспилотник над Курской областью

Силы противовоздушной обороны в Курской области пресекли очередную попытку Украины совершить теракт с помощью беспилотника, заявила пресс-служба Министерства обороны России.

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Попытка атаки пресечена в 23:50.

«Дежурными средствами ПВО перехвачен беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области», - говорится в сообщении ведомства.

Вечером в четверг украинский беспилотник сбили в районе города Курчатов Курской области. Недалеко от населенного пункта находится Курская атомная электростанция.

В районе Севастополя 24 октября перехватили украинской дрон. Беспилотник посадили средствами радиоэлектронной борьбы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:Минобороны РФБеспилотникиКурская Область

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