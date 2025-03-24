Силы ПВО отразили атаку ВСУ по газоконденсатному месторождению в Крыму

ВСУ в воскресенье вечером пытались атаковать беспилотниками газоконденсатное месторождение на мысе Тарханкут в Крыму, сообщили в российском оборонном ведомстве.

Группировка «Север» не позволила ВСУ прорваться в Белгородскую область

Там уточнили, что атака была отражена.

Кроме того, в субботу утром украинская сторона нанесла два удара с применением БПЛА по газораспределительной станции «Валуйка» в Белгородской области. В результате атаки ВСУ было повреждено технологическое оборудование.

В Минобороны РФ подчеркнули, что ВСУ используют РСЗО HIMARS для продолжающихся ударов по российской энергетической инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО за сутки сбили 227 украинских беспилотников, четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, а также три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
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