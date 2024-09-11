Штурм курского села российскими бойцами попал на видео

Кадры публикует в Telegram-канал «Военный Осведомитель». На них видно, как колонна бронетехники движется по дороге, затем выезжает на поле, после чего врывается в населенный пункт. Возглавляют атаку танк и боевая машина десанта с антидроновыми козырьками.

Противник не сумел выстроить оборонительные рубежи, в результате десантники прорвались в центр Снагости.

10 сентября российские военные 10 сентября начали крупное контрнаступление в Курской области. Втечение полутора часов им удалось выбить силы противника из села Гордеевка в Кореневском районе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

