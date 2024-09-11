Штурм курского села российскими бойцами попал на видео
Штурм села Снагость в Курской области десантниками России попал на видео.
Кадры публикует в Telegram-канал «Военный Осведомитель». На них видно, как колонна бронетехники движется по дороге, затем выезжает на поле, после чего врывается в населенный пункт. Возглавляют атаку танк и боевая машина десанта с антидроновыми козырьками.
Противник не сумел выстроить оборонительные рубежи, в результате десантники прорвались в центр Снагости.
10 сентября российские военные 10 сентября начали крупное контрнаступление в Курской области. Втечение полутора часов им удалось выбить силы противника из села Гордеевка в Кореневском районе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru