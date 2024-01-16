Девять человек погибли в ДТП с автобусом в Турции
Авария с участием автобуса произошла в районе Айдынджик (провинция Мерсин) в Турции, погибли не менее девяти человек. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.
По данным СМИ, транспортное средство врезалось в заграждение и перевернулось на трассе Анталья-Мерсин, пишет RT. Как отметил губернатор Мерсина Али Хамза Пехливан, около 01:15 водитель автобуса потерял управление после выезда из тоннеля. В транспорте находились 40 человек.
«В результате 9 наших граждан погибли, 30 пострадали. Они доставлены в больницы», — указал губернатор.
Пострадавших госпитализировали в Айдынджик, Силифке и Анамур. Полиция расследует ДТП.
Ранее автобус с рабочими столкнулся с грузовиком в Нижегородской области, один человек погиб, еще десять пострадали, напоминает «Свободная пресса».
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