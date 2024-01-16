Девять человек погибли в ДТП с автобусом в Турции

По данным СМИ, транспортное средство врезалось в заграждение и перевернулось на трассе Анталья-Мерсин, пишет RT. Как отметил губернатор Мерсина Али Хамза Пехливан, около 01:15 водитель автобуса потерял управление после выезда из тоннеля. В транспорте находились 40 человек.

«В результате 9 наших граждан погибли, 30 пострадали. Они доставлены в больницы», — указал губернатор.

Пострадавших госпитализировали в Айдынджик, Силифке и Анамур. Полиция расследует ДТП.

Ранее автобус с рабочими столкнулся с грузовиком в Нижегородской области, один человек погиб, еще десять пострадали, напоминает «Свободная пресса».

