Шапша: В Калужской области уничтожили семь беспилотников

Семь беспилотников ликвидировали в Калужской области. Об этом написал глава региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО на территории Кировского района были уничтожены 7 БПЛА», — указал губернатор.

Один из дронов рухнул на нежилое строение, произошло возгорание. Спасательные службы ликвидировали огонь, никто не пострадал.

Ранее из-за атаки БПЛА произошло возгорание на территории промпредприятия в городе Людиново под Калугой.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиКалужская Область

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