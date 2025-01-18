Шапша: В Калужской области уничтожили семь беспилотников
18 января 202503:57
Семь беспилотников ликвидировали в Калужской области. Об этом написал глава региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
«Силами ПВО на территории Кировского района были уничтожены 7 БПЛА», — указал губернатор.
Один из дронов рухнул на нежилое строение, произошло возгорание. Спасательные службы ликвидировали огонь, никто не пострадал.
Ранее из-за атаки БПЛА произошло возгорание на территории промпредприятия в городе Людиново под Калугой.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru