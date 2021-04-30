Названа предварительная причина смертельного ДТП в Ставропольском крае

По словам главы УГИБДД, ВАЗ допустил грубое нарушение правил, совершив «первое касательное столкновение» с грузовиком DAF. Затем грузовой автомобиль «в креновой форме» допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes Sprinter.

Ранее стало известно, что на автодороге Астрахань-Ставрополь столкнулись три автомобиля, в том числе, грузовик и автобус. В результате ДТП погибли шесть детей, двенадцать человек получили травмы.

Позже губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в аварии погибли пять детей, девять человек были госпитализированы в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести.

