Дело об аварии на Ставрополье направят в Главное следственное управление СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил направить уголовное дело об аварии на Ставрополье в Главное следственное управление СК РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.
Петренко напомнила, что ДТП вызвало общественный резонанс, поскольку в нем погибли дети. По словам представителя СК РФ, и.о. руководителя следственного управления по Ставропольскому краю должен будет доложить о результатах, полученных региональными следователями, а также изложить предварительные причины трагедии.
В аварии погибло шестеро детей. ДТП случилось около 16:40 в пятницу на 535-м километре автодороги "Астрахань – Ставрополь". Столкнулись автомобиль ВАЗ, грузовик и автобус, везший детскую баскетбольную команду из Волгограда в Черкесск. Еще двенадцать человек получили травмы.
Предварительной причиной смертельной аварии стало нарушение ПДД водителем автомобиля ВАЗ. По данным МВД, он столкнулся с грузовиком и спровоцировал столкновение с микроавтобусом.
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