Дело об аварии на Ставрополье направят в Главное следственное управление СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил направить уголовное дело об аварии на Ставрополье в Главное следственное управление СК РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

Петренко напомнила, что ДТП вызвало общественный резонанс, поскольку в нем погибли дети. По словам представителя СК РФ, и.о. руководителя следственного управления по Ставропольскому краю должен будет доложить о результатах, полученных региональными следователями, а также изложить предварительные причины трагедии.

В аварии погибло шестеро детей. ДТП случилось около 16:40 в пятницу на 535-м километре автодороги "Астрахань – Ставрополь". Столкнулись автомобиль ВАЗ, грузовик и автобус, везший детскую баскетбольную команду из Волгограда в Черкесск. Еще двенадцать человек получили травмы.

Предварительной причиной смертельной аварии стало нарушение ПДД водителем автомобиля ВАЗ. По данным МВД, он столкнулся с грузовиком и спровоцировал столкновение с микроавтобусом.