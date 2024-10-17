Семь вагонов сошли с рельсов во Владимирской области

Инцидент произошел вечером 17 октября во время маневровых работ, сообщает СМИ. Сообщается, что в одном из вагонов находились трубы, остальные были пустыми.

На месте происшествия находятся сотрудники оперативных служб.

Ранее грузовой состав протаранил автомобиль в Ленинградской области.

