В Дагестане поток воды смыл туриста

В Дагестане на реке Квартал и в Карадахской теснине около 30 туристов оказались заблокированными, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

Cелевой поток унес автомобиль c двумя людьми в реку в Дагестане

Это случилось из-за кратковременного ливневого дождя с градом, который поднял уровень воды. Спасатели организовали поиски мужчины, которого унесло потоком воды.

Ранее из-за схода селевого потока в районе села Урма был поврежден один жилой дом, часть сельской дороги, а также несколько построек.

Также селевой поток в Левашинском районе Дагестана снес машину с двумя людьми в реку, их ищут спасатели.

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Фото: facebook.com/MchsRussia
ТЕГИ:ТуристыМЧСДагестан
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