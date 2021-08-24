В Дагестане поток воды смыл туриста
В Дагестане на реке Квартал и в Карадахской теснине около 30 туристов оказались заблокированными, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.
Это случилось из-за кратковременного ливневого дождя с градом, который поднял уровень воды. Спасатели организовали поиски мужчины, которого унесло потоком воды.
Ранее из-за схода селевого потока в районе села Урма был поврежден один жилой дом, часть сельской дороги, а также несколько построек.
Также селевой поток в Левашинском районе Дагестана снес машину с двумя людьми в реку, их ищут спасатели.
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