В Дагестане поток воды смыл туриста

Это случилось из-за кратковременного ливневого дождя с градом, который поднял уровень воды. Спасатели организовали поиски мужчины, которого унесло потоком воды.

Ранее из-за схода селевого потока в районе села Урма был поврежден один жилой дом, часть сельской дороги, а также несколько построек.

Также селевой поток в Левашинском районе Дагестана снес машину с двумя людьми в реку, их ищут спасатели.

